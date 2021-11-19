Son dakika haberi: Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 6 yaralı (2)

ANKARA (DHA) - BAKAN KOCA: 2'Sİ AĞIR 6 YARALI

Keçiören'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı bildirdi. Bakan Koca, "Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup, yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz" ifadesini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise patlamada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını belirtti. Başkan Altınok olayın doğal gazdan kaynaklı patlama olduğu yönünde görüş belirtirken, yapılacak incelemenin ardından patlamanın sebebinin belirleneceğini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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