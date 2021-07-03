Son dakika haberi | Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı

Son dakika haberi | Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANKARA'da, iş yerlerinin bulunduğu 2 katlı binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı.

ANKARA'da, iş yerlerinin bulunduğu 2 katlı binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı. Binanın üst katlarında kimsenin bulunmadığı belirlendi. 

Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Taştan Sokak'ta, 2 katlı binanın girişindeki ambalaj dükkanında, saat 08.30 sıralarında patlama meydana geldi. Giriş katında dükkanlar bulunan, 1'inci katı mobilya döşemecisi, 2'nci katı ise depo olarak kullanılan binada patlama ile birlikte yangın çıktı. Dükkanın sahibi Turgut Kaya ile yandaki diğer dükkanın sahibi Doğan Karslı, patlamada yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle çevrede panik yaşanırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede binanın üst katlarında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Hasar oluşan dükkanların bulunduğu giriş kat, kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi | Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı
Son dakika haberi | Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı
Son dakika haberi | Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı
Son dakika haberi | Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı
Son dakika haberi | Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
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