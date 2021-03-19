Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

19.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:58
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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