Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu...
Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 32 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 32 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı