Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı...
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Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı...

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı... - Haberler
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