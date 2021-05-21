Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı...
Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı