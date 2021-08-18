Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCKYPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir...

Son dakika habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, herkesin ulaşabileceği 3.