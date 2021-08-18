Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCKYPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir...
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Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCKYPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir...

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCKYPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, herkesin ulaşabileceği 3.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, herkesin ulaşabileceği 3. şahıslara ve kamuya açık olan Sosyal Medya Platformu üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütünü destekleyici, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel ve diri tutma gayreti içerisinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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