Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan Kara Harp...
Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan Kara Harp Okulunda eğitim görmekteyken KHK ile ihraç edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
24.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:21
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan Kara Harp Okulunda eğitim görmekteyken KHK ile ihraç edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
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Kaynak: İHA