Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
26.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:12
Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl