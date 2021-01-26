Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

26.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:12
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Özcan Deniz Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Başakşehir Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 09:12:34. #1.14#
title