Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı
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Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı

Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı

Gelen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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