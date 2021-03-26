Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak