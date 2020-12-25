Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
25.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:10
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç