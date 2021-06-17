Son dakika haberi... Ankara Çayı'nda 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Ankara Çayı'nda 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ankara Çayı'nda 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Ankara'nın Sincan ilçesinde serinlemek için Ankara Çayı'na giren 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde serinlemek için Ankara Çayı'na giren 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde serinlemek için Ankara Çayı'na giren 9 yaşındaki Mirsat Sefil, bir anda akıntıya kapıldı. Çocukların seslerini duyan bir kişi itfaiye ve 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Akıntıya kapılan çocuk, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cesedi Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Küçük çocuğun amcası Murat Sefil, başka canların yanmaması için bir an önce boğulma olayın yaşandığı yerde yetkililerin önlem almasını istedi. Küçük cenazesinin memleketi Erzurum'da defnedileceği öğrenildi. - ANKARA

Son dakika haberi... Ankara Çayı'nda 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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