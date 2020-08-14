Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir'den sel mağdurlarına yardım eli
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Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir'den sel mağdurlarına yardım eli

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sonrası evleri zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir'den sel mağdurlarına yardım eli
14.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:28

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sonrası evleri zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı, iş yerleri ve konutlarda ücretsiz tadilat desteği sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda Başkent'te etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gören iş yerleri ve konutlara tadilat desteği sağlayarak yaraları sarıyor. İş yeri ve evlerde maddi zarara yol açan sel felaketine hazırlıksız yakalanan Başkentlilerin imdadına yetişen Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, sel ve su taşkınlarından etkilenen vatandaşların tadilat taleplerini geri çevirmiyor.

Badana ve boyadan kapı değişimine kadar ücretsiz tadilat

Yağışın ardından konut ve iş yerlerinin su tahliyesini ve temizliğini gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, zarar tespit çalışmalarıyla birlikte tadilat çalışmalarını da hızlandırdı. Başkent'te 25 yıldır yapılmayan altyapı nedeniyle su taşkınları yaşanırken, evinde maddi zararın meydana geldiğini belirten Zekeriya Şenol, Büyükşehir Belediyesinin tadilat, bakım ve onarım desteği sayesinde yaralarını sardıklarını anlatarak, "Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri zamanında müdahale etti. Evin su seviyesi düşürüldü. Daha sonra evimize gerekli tadilatları yapmak üzere ekipler harekete geçti. Boya badana işlemleri yapılıyor. Kapı yapılacak, zarar gören eşyalarımız var onlar için de bir şey yapılmasını talep ettik. Mağduriyetimizin giderileceği söylendi" dedi.

Sel felaketi sonrası evini su bastığını belirten Ulviye Yıldırım adlı bir başka vatandaş ise, "Ankara Büyükşehir Belediyesi gerekli müdahaleyi gerçekleştirerek önce suyu boşalttı. Daha sonra da tadilat işlemlerine geçildi. Evimizin zarar gören her yerini yaptılar. Eşyalarımız da işlemler tamamlandıktan sonra gelecek. Bizi zorda bırakmadığınız için Allah razı olsun" dedi.

Öncelik vatandaşın can güvenliği

Çalışmalar kapsamında vatandaşların zarar gören iş yerleri ve evleri boyanırken, hayati öneme sahip olan elektrik tesisatları kontrol edilerek onarımı Büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Taşkın suyundan etkilenerek kullanılamaz hale gelen parkeler, ahşap kapılar, mutfak dolapları ve tezgahlarını da yenileriyle değiştiren ekipler, tıkanan atık su giderlerini de açıyor. Ortak kullanım alanlarında meydana gelen zararları tek tek tespit eden ekipler ayrıca hasar gören ya da yıkılan istinat duvarlarının onarımını da gerçekleştirerek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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