Son dakika haberi: Ankara Başsavcılığı FETÖ şüphelisi kadına ilişkin sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Açıklaması
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Son dakika haberi: Ankara Başsavcılığı FETÖ şüphelisi kadına ilişkin sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Açıklaması

01.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:14
Son dakika haberi: Ankara Başsavcılığı FETÖ şüphelisi kadına ilişkin sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Açıklaması

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hacer Yıldırım'ın, doğum yaptıktan hemen sonra gözaltına alınmak istendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hacer Yıldırım'ın, doğum yaptıktan hemen sonra gözaltına alınmak istendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Yeni yılda yine eski manzaralar. Hacer Yıldırım, Ankara Keçiören Medical Park hastanesinde doğum yaptı. Bebek kuvözde, polisler kapıda. Bir lohusa anneyi gözaltına almak istiyorlar" şeklinde paylamışlar yapılması üzerine araştırma yapıldığı belirtildi.

İnceleme sonucunda, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Hacer Yıldırım hakkında 2019'dan beri yakalama emrinin olduğu aktarıldı.

Şüphelinin 1 Ocak'ta özel bir hastanede doğum yaptığı ve "yakalamalı şahıs olduğu" için bu durumun Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerine bildirildiğine değinilen açıklamada, daha sonra olayın Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına iletildiği kaydedildi.

Nöbetçi savcı tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Şüphelinin doğum yaptığı ve bebeğinin kuvözde olması, bu nedenle taburcu edilememesi hususları göz önüne alınarak, şüphelinin taburcu edildiğinde gerekli işlemler için Keçiören Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edilmesi talimatı verilmiştir." denildi.

Ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçilerek şüphelinin taburcu edilmesinin akabinde yakalama emri gereği SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağı bildirildiği anlatılan açıklamada, "Dolayısıyla şüpheli Hacer Yıldırım'ın yakalamalı olarak 2019 yılından bugüne kadar aranıyor olmasına rağmen hakkında gözaltı kararı verilmediği, gözaltına alınmadığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğru olmadığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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