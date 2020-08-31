Son dakika haberi... ANKARA Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı
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Son dakika haberi... ANKARA Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı

Son dakika gelişmesine göre Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştıMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

31.08.2020 01:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 01:11

Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, EBA canlı ders programını paylaştı. Detaylı bilgi için öğrenci ve velileri 'http: eba.gov.tr ve http: uzaktanegitim.meb.gov.tr' adreslerine yönlendiren Bakan Selçuk, öğrencilere şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

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Son dakika haberi... ANKARA Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı

Kaynak: DHA

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