Son dakika haberi: ANKARA-Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: ANKARA-Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu

16.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:56

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştuUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapadokya Üniversitesi'nce düzenlenen 'Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Önümüzdeki On Yılı Öngörmek Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapadokya Üniversitesi'nce düzenlenen 'Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Önümüzdeki On Yılı Öngörmek Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: ANKARA-Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu
Son dakika haberi: ANKARA-Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu
Son dakika haberi: ANKARA-Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu
Son dakika haberi: ANKARA-Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ANKARA-Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:02:42. #1.15#
title