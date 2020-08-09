Son dakika haberi... ANKARA Bakan Karaismailoğlu, bayramdaki yolcu ve araç rakamlarını açıkladı Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, bayramdaki yolcu ve araç rakamlarını açıkladıULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'ndaki ulaşım rakamlarına ilişkin, "Havayolunda 1 milyon 202 bin 174, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında 27 bin 923 yolcu taşıdık.

Bakan Karaismailoğlu, bayramdaki yolcu ve araç rakamlarını açıkladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'ndaki ulaşım rakamlarına ilişkin, "Havayolunda 1 milyon 202 bin 174, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında 27 bin 923 yolcu taşıdık. Bayramda otoyollarımızdan 3 milyon 194 bin 394 araç geçti. Marmaray ve Başkentray'da da 1 milyon 715 bin 976 yolcu seyahat etti" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 4 günlük Kurban Bayramı'ndaki ulaşım rakamlarını açıkladı. Bayram öncesinde, bazı otoyolları geçici olarak hizmete açarak, kara, hava ve demiryollarında düzenledikleri ek seferlerle vatandaşların bayramda, rahat, konforlu ve mutlu bir şeklide sevdiklerine kavuşması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, havayolu seyahatlerine ilişkin, "Bayramda 8 bin 121'i iç hat ve 4 bin 27'si dış hat olmak üzere toplamda 12 bin 148 seferde, 814 bin 477'si iç hatlarda, 387 bin 697'si de dış hatlarda olmak üzere, toplamda 1 milyon 202 bin 174 yolcu taşındı. Özellikle turizm sezonu ile bayram tatilinin bir arada olması nedeniyle havayolu hatlarımızda sevindirici yoğunluk yaşandı" ifadelerini kullandı.

'OTOYOLLARDA 3 MİLYON 194 BİN ARAÇ BELİRLENDİ'

Bayram öncesinde özellikle Kuzey Marmara Grubu otoyolları olmak üzere birçok yolu bayram için geçici olarak hizmete alarak, bayram gidiş ve dönüşlerdeki muhtemel trafik yoğunluğunu rahatlattıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul otoyolumuzda 1 milyon 954 bin 516 araç trafiği tespit edildi. Bunun yanında İstanbul-İzmir Osmangazi Köprüsü ile birlikte dört kesiminin toplamından 926 bin 102 araç geçti. Kuzey Marmara Otoyolunun 4 ayrı kesiminde kaydedilen araç sayısının 313 bin 776 olduğu görüldü. Tüm otoyollarımızda bayram süresince geçen araç sayısı toplamı 3 milyon 194 bin 394 olarak belirlendi" dedi.

'YHT'LERDE 27 BİN 923 YOLCU TAŞINDI'

YHT'de taşınan yolcularla ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak şehirler arası yük ve yolcu ulaşımında demiryollarımızı daha aktif ve yoğun olarak kullanmak istiyoruz. Bu bayramda Ankara-Eskişehir YHT hattında 4 bin 141, Ankara-Konya YHT hattında 4 bin 385, Ankara-İstanbul YHT hattında 13 bin 733 ve Konya-İstanbul YHT hattında da 5 bin 664 yolcu olmak üzere toplamda YHT hatlarımızda 27 bin 923 yolcu taşınmıştır" dedi.

'MARMARAY VE BAŞKENTRAY'DA 1 MİLYON 715 BİN YOLCU TAŞINDI'

Bakan Karaismailoğlu, şehir içi raylı sistemlere ilişkin de, "Bayram süresince Marmaray'da 1 milyon 592 bin 455 yolcu, Başkentray'da da 123 bin 521 yolcu taşındı. Toplamda 1 milyon 715 bin 976 yolcu bu hatlarımızda seyahat etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA