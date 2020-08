Son dakika haberi: ANKARA Bakan Dönmez 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor Bir son dakika haberine göre Bakan Dönmez: 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyorENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına bugün önemli adım atıldığını belirterek, "'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini...

Bakan Dönmez: 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına bugün önemli adım atıldığını belirterek, "'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor" dedi. Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına bugün önemli bir adım atıyoruz. 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji, güçlü Türkiye" dedi. Kaynak: DHA