Son dakika haberi: ANKARA BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KATARLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El- Muhammed El- Sabah ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El- Muhammed El- Sabah ile görüştü.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El- Muhammed El- Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Çavuşoğlu, Şeyh Dr. Ahmed ve beraberlerindeki heyetler, ikili ilişkiler üzerine görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı