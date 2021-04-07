Son dakika haberi: ANKARA BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KATARLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
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Son dakika haberi: ANKARA BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KATARLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El- Muhammed El- Sabah ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El- Muhammed El- Sabah ile görüştü.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El- Muhammed El- Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Çavuşoğlu, Şeyh Dr. Ahmed ve beraberlerindeki heyetler, ikili ilişkiler üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: ANKARA BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KATARLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KATARLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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