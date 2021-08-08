Son dakika haberi: Anız yangınına polis ekipleri müdahale etti
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Son dakika haberi: Anız yangınına polis ekipleri müdahale etti

Son dakika haberi: Anız yangınına polis ekipleri müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bartın'da kırsal bölgede yükselen dumanları fark eden emniyet ekipleri yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettikleri anız yangınını büyümeden söndürdü.

Bartın'da kırsal bölgede yükselen dumanları fark eden emniyet ekipleri yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettikleri anız yangınını büyümeden söndürdü.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın sınırlarındaki bir araziden dumanlar yükseldiğini fark eden Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet biriminde görevli polis memurları bölgeye ulaşarak yangın tüpleri ile alevlere müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesi olası bir orman yangının önüne geçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür ederken, anız yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. - BARTIN

Son dakika haberi: Anız yangınına polis ekipleri müdahale etti
Son dakika haberi: Anız yangınına polis ekipleri müdahale etti
Son dakika haberi: Anız yangınına polis ekipleri müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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