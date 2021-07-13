Son dakika haberi! ANIZ YANGINI ZEYTİN VE NAR AĞAÇLARINI YAKTI
Son dakika haber... GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, anız yangınında zeytin ve nar ağaçları zarar gördü.
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, anız yangınında zeytin ve nar ağaçları zarar gördü.
Göltepe Mahallesi'nde anızların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki meyve bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan yangında Cemal Yılmaz'a ait baçedeki zeytin ve nar ağaçları zarar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı