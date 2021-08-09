Son dakika haberi | Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haberi | Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberi | Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolsüz bir şekilde yakılan anızda başlayan yangın, zamanında müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolsüz bir şekilde yakılan anızda başlayan yangın, zamanında müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi Eskiköy mevkiinde kontrolsüz bir şekilde ateşe verilen anızda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak orman sınırına dayandı. İhbar üzerine yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle alevleri orman sahasına sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Yasak olmasına rağmen anız yakan çiftçi hakkında soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika haberi | Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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