Son dakika haberi! Anız yangını korkuttu
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Son dakika haberi! Anız yangını korkuttu

Son dakika haberi! Anız yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Adıyaman'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü.

Adıyaman'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt mahallesi eski diş hastanesi yakınlarında bulunan bir tarlada sigara izmaritinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi! Anız yangını korkuttu
Son dakika haberi! Anız yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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