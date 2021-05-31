Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu

Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Donatbay'a ait tarlada çıkan yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. 60 Dönümlük tarlada çıkan anız yangınında bazı ağaçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri meydana gelen yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu
Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir aranan 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu
Günlerdir aranan 20 yaşındaki Ali, ağaca asılı halde bulundu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Adnan Menderes Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Evgar
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 19:45:40. #1.14#

title