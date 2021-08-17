Son dakika haberi | ANDA arama kurtarma ekipleri yangından çıkıp sel felaketine yetişti
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Son dakika haberi | ANDA arama kurtarma ekipleri yangından çıkıp sel felaketine yetişti

Son dakika haberi | ANDA arama kurtarma ekipleri yangından çıkıp sel felaketine yetişti
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında görev yapan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi üzerine de bölgeye ulaşan ANDA Kardeşe Vefa Derneği arama kurtarma ekipleri, selzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında görev yapan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi üzerine de bölgeye ulaşan ANDA Kardeşe Vefa Derneği arama kurtarma ekipleri, selzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afetin ardından Bozkurt ilçesine gelen, merkezi Ankara'da bulunan ANDA Kardeşe Vefa Derneği'nin gönüllüleri, ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması ve arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Bölgedeki şartların zorluğuna aldırmadan çalışmalara destek veren gönüllülerin tek amacı, Bozkurt halkının yaralarını sarmak.

"18 gündür, evimize gitmiyoruz"

Diyarbakır'da kamu görevlisi olan ANDA gönüllüsü Talha Alparslan, AA muhabirine, 60 arkadaşıyla beraber sel bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Rize'deki sel felaketinde görev yaptıklarını, görev dönüşü evlerine döndüklerini ancak Manavgat'ta yangın haberi aldıklarında hızla yangın bölgesine ulaştıklarını anlatan Alparslan, şunları kaydetti:

"Manavgat'ta söndürme çalışmalarına ve yardım organizasyonlarına katıldık. Manavgat'ta söndürme çalışmalarına tamamladıklarında hızla Muğla'ya geçtik. Orada çalışırken, Bozkurt'ta yaşanan sel felaketini öğrendik ve buraya geldik. Burada arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına katılıyoruz. On sekiz gündür, evimize gitmiyoruz, sahadayız, görevimizi gece, gündüz demeden sürdürüyoruz. Bizim için zor oluyor evet ama enerjimizi vatan sevgisinden alıyoruz.

"Biz kardeşlerimiz için varız, onların yüzü gülerse bizim yüzümüz güler"

AFAD ile akredite bir kurum olduklarını ifade eden Alparslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için önce Türklük, önce Türkiye diyoruz. ANDA'nın kelime anlamı, öz Türkçe'de kan kardeşi anlamına geliyor. Biz kardeşlerimiz için varız, onların yüzü gülerse bizim yüzümüz güler. Burada her işi yapıyoruz, arama kurtarma, enkaz boşaltma, mağdur olmuş ailelere yardım etmek için çalışıyoruz. Bütün personelimiz yetkin eğitimleri aldıkları için sahada problemsiz bir şekilde çalışıyoruz. Bu işlerinin zorlukları yok mu? Var. Bazen kalacak yer bulamıyoruz, duş alamıyoruz ama bunlara katlanıyoruz çünkü işimizi severek yapıyoruz, adı üstünde gönüllülük."

Son dakika haberi | ANDA arama kurtarma ekipleri yangından çıkıp sel felaketine yetişti
Son dakika haberi | ANDA arama kurtarma ekipleri yangından çıkıp sel felaketine yetişti
Son dakika haberi | ANDA arama kurtarma ekipleri yangından çıkıp sel felaketine yetişti
Son dakika haberi | ANDA arama kurtarma ekipleri yangından çıkıp sel felaketine yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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