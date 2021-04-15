Son dakika haberi | Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamenin iadesine ilişkin kararının gerekçesi yazıldı: (1)
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Son dakika haberi | Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamenin iadesine ilişkin kararının gerekçesi yazıldı: (1)

Son dakika haberi | Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamenin iadesine ilişkin kararının gerekçesi yazıldı: (1)
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Anayasa Mahkemesinin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin iadesine ilişkin kararının gerekçesi tamamlandı.

Anayasa Mahkemesinin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin iadesine ilişkin kararının gerekçesi tamamlandı.

Yüksek Mahkeme, eksiklik tespit ettiği HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

İddianamenin iadesine ilişkin kararda, iddianamede eylemlerine yer verilerek, haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile eylemlerine yer verilmekle birlikte haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen kişilerin kimliklerinin, kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği kaydedildi.

Kararda, iddianamede, "devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunduğu ifade edilerek, "Haklarında siyasi yasak istenen kişilerin Anayasa'nın 69. maddesi kapsamında olduğu ileri sürülen eylemlerine iddianamede açıkça yer verilmeksizin, haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturmalara atıfta bulunulması, söz konusu eylemlerin Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesini imkansız kılmaktadır." tespitinde bulunuldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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