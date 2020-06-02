Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesinde normalleşme dönemi başladı Son dakika güncel haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran'da sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran'da sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Anayasa Mahkemesi Bölüm toplantıları bugün ve yarın yapılacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı ise 4 Haziran'da düzenlenecek.

Bölüm ve Genel Kurul toplantılarında kullanılacak salonlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden belirlendi, dezenfeksiyon yapıldı.

Kaynak: AA