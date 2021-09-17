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Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi 271 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi 271 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

Son dakika haberler: Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının başlamasından bugüne kadar 271 bin 727 başvuruyu sonuçlandırdı.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının başlamasından bugüne kadar 271 bin 727 başvuruyu sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkemenin, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2021'e kadarki raporuna göre, kuruma 323 bin 686 bireysel müracaat yapıldı. Bunlardan 271 bin 727 başvuru sonuçlandırıldı, yapılan müracaatları karşılama oranı ise yüzde 83,9 oldu.

Halen 51 bin 959 başvurunun derdest olduğu belirtilen rapora göre, en çok bireysel başvuru 80 bin 756 ile 2016'da yapıldı. En çok başvuru sonuçlandırılan yıl ise 89 bin 651 ile 2017 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvuruların karar dağılım türlerine göre ise 14 bin 694 başvuruda, en az bir hakkın ihlal edildiği, 12 bin 374'ünde idari ret, 242 bin 494'ünde ise kabul edilemezlik kararı verildi. 797 başvuruda ise hakkın ihlal edilmediğine hükmedilirken, 1368 müracaatta ise diğer kararlar çıktı.

Yüksek Mahkemece hak ihlali kararı verilen toplam 14 bin 973 başvurunun yüzde 62,3'ünü oluşturan 9 bin 332'sinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmedildi.

Diğer başvurularda ise mülkiyet hakkının ihlali 2 bin 893 ile yüzde 19,3, ifade özgürlüğünün ihlali 633 ile yüzde 4,2, kötü muamele yasağı hakkının ihlali 490 ile yüzde 3,3, özel hayat ve aile hayatının korunması hakkının ihlali ise 471 ile yüzde 3,1 oldu.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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