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Son dakika haberi | Anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika haberleri... Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Şeyda Yazgan, dün mesai sonrası rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Daha sonra evine gelen Yazgan, ailesiyle birlikte geç saatlere kadar oturdu. Genç kadın bir süre sonra odasına dinlenmeye geçti.

Sabah odaya giren ailesi Yazgan'ın hareketsiz yattığını gördü. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Yazgan'ın öldüğünü belirledi.

Yazgan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Son dakika haberi | Anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

Son dakika haberi | Anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

Son dakika haberi | Anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya, Kepez, Güncel, Haberler

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