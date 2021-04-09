Son dakika haberi... Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberlerine göre Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memük, mesajında, emniyet teşkilatının kurulduğu günden bu yana görevini kanun ve nizamlara bağlı olarak yerine getirdiğini belirtti.

Emniyetin, kamu güvenliği ve düzeni, vatandaşın can ve mal emniyetinin korunmasını gibi çok önemli ve hayati görevler üstlendiğini bildiren Memük, "Emniyet Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerini kahramanca yerine getirirken hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki tüm teşkilat mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarı dileklerimle sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat