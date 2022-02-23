Son dakika haberi: Anamur'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na yönelik toplantı yapıldı
AA, İbrahim Polat - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Odanın toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte Avukat Gülçin Şengöz Aktaş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Aktaş, etkinlik sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.
AA / İbrahim Polat - Güncel