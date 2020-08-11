Son dakika haberi! Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinliğindeki görsel sahnelere ilişkin açıklama
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Son dakika haberi! Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinliğindeki görsel sahnelere ilişkin açıklama

Son dakika haberleri: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü etkinliğinde yer alan görsel sahnelere yönelik eleştirileri kınadı.

Son dakika haberi! Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinliğindeki görsel sahnelere ilişkin açıklama
11.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:20

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü etkinliğinde yer alan görsel sahnelere yönelik eleştirileri kınadı.

Tarihi Alan Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yılı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yılının Çanakkale'de büyük bir coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Başkanlıkça hazırlatılan ve TRT Müzik tarafından canlı yayınlanan organizasyonda, işgal girişimini destana dönüştüren Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü için düzenlenen bir konserin de yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fakat çarpıtmalardan oluşan haberlerle büyük coşkuya gölge düşürülmeye çalışılmaktadır. Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen ve başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere muharebeleri komuta eden tüm komutan ve askerlerimizin anıldığı organizasyonda, şehitlerimizden bize emanet bayrağımız yüceltilerek ekranlara getirilmiştir. Tüm bunlara rağmen, 20'nci yüzyıl başlarında ülkemize hayasızca yapılan saldırının görsel tasviri üzerinden haksız ve asılsız bir iftira kampanyası başlatılmıştır. Orada yanan bir bayrak değil, işgal güçlerinin dört bir yandan ülkemize yaptığı saldırıların, sınırlarımızdan başlayarak içeriye doğru ilerlemesinin alevlerle anlatılmasıdır. Düşman kuvvetlerinin sınırlarımız içerisindeki ilerleyişinin topraklarımıza düşmüş bir ateş olarak gösterildiği sahnelerle ilgili yapılan haksız eleştirileri tümüyle reddediyor ve kınıyoruz."

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Kaynak: AA

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