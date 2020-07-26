Son dakika haberi: Anadolu Otoyolu'ndaki kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi: Anadolu Otoyolu'ndaki kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki tırın başka bir tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Anadolu Otoyolu'ndaki kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
26.07.2020 00:11 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:14

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki tırın başka bir tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Ankara yönüne seyreden 38 AAE 042 plakalı Bülent Gürel idaresindeki tır, Kaynaşlı mevkisinde aynı yönde seyreden 34 Z 3116 plakalı Halil Yüce yönetimindeki iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Gürel bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri direksiyonda sıkışan sürücüyü kısa sürede bulunduğu yerden çıkararak sedyeye aldı. Gürel sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolun Ankara yönünde trafik akışının bir süre tek şeritten kontrollü sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaynak: AA

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