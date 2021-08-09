Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu kesimindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Bolu kesimindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde üç tır ile kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye112 Acil Servis, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyon şoförünün yaşamını yitirdiği belirlendi, kazada yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Devrilen tırda bulunan mısırlar ile kamyonda bulunan toprağın yola savrulduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Tırlardan birinin bariyerleri aşarak geçtiği Ankara yönünde de trafik tek şeritten sağlanabiliyor.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz