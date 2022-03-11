Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nda trafik kazaları ve araç arızaları ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun Ankara istikameti İzmit Doğu ile Sapanca gişeleri arasında bulunan Derbent ve Tepetarla mevkilerinde hasarlı trafik kazası ve araç arızaları meydana geldi.

Trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşanması sonucu, araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı, normale döndü.