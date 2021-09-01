Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sıtkı Kerim yönetimindeki 37 PF 967 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Buğdaycı yönetimindeki 34 JP 4407 plakalı hafif ticari araç, Alancuma mevkisinde çarpıştı.

Araçlarda bulunan sürücülerle Sadık Buğdaycı ve Nazife Kerim'in yaralandığı kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Sıtkı Kerim kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nda iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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