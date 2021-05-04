Son dakika haberi | Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.
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Son dakika haberi | Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Son dakika haberi | Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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