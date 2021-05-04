Son dakika haberi | Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Son dakika haberine göre Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.