Son dakika haberi: Anadolu Ajansının Arnavutça ve Makedonca çalışanı Zafer Veysel hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Anadolu Ajansının Arnavutça ve Makedonca çalışanı Zafer Veysel hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Anadolu Ajansının Arnavutça ve Makedonca çalışanı Zafer Veysel hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Anadolu Ajansının (AA) Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğünde Web IT bölümünde çalışan Zafer Veysel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansının (AA) Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğünde Web IT bölümünde çalışan Zafer Veysel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul'da 24 Ağustos 1986'da doğan Kuzey Makedonya vatandaşı Zafer Veysel, 2015'ten bu yana AA Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğünün Web IT biriminde çalışıyordu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Veysel, AA Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğünün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki yayın merkezinin teknik altyapısının kurulumunda da yer almıştı.

AA, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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