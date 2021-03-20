Son dakika haberi... Amsterdam'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gruba polis müdahale etti
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Son dakika haberi... Amsterdam'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gruba polis müdahale etti

20.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:30
Son dakika haberi... Amsterdam'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gruba polis müdahale etti

Son dakika haberleri: Hollanda'da yaklaşık bin kişilik grup, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirleri protesto etti.

Hollanda'da yaklaşık bin kişilik grup, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirleri protesto etti.

Amsterdam kentindeki müzeler meydanında toplanan göstericiler, başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere, kısıtlamaların bir an önce sona ermesini istedi.

Gösterinin izinsiz olduğunu belirten polis, kalabalığa alanı terk etmesi uyarısında bulundu.

Polis, alanı terk etmeyen kalabalığa ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti, göstericilerin bazılarını dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Protestoculara TOMA, ses bombası, atlı polis ve polis köpekleriyle müdahale edilse de göstericiler bu kez Leidsekade Bölgesinde toplanmaya başladı.

Alana giriş ve çıkışları kapatan polis, kalabalığın büyümesini engellemek için Leidse kanalını da trafiğe kapattı.

Amsterdam belediyesi ve polisi Twitter'dan, Leidsekade bölgesinin de "güvenlik riskli alan" ilan edildiğini, grubun alandan ayrılmayı reddetmesi üzerine göstericilerin otobüslere doldurularak alandan çıkarıldığını duyurdu.

Sıkı güvenlik önlemleri altında devam eden gösteri gözaltılar ve kalabalığın dağıtılmasıyla sona erdi.

Göstericiler, "Sevgi ve Özgürlük: Diktatörlüğe Hayır" sloganları atarak polise direnirken, birçok gösterici sarı şemsiyelerle tazyikli suya direnmeye çalıştı.

Protestolar 23 Ocak'tan itibaren sürüyor

Hollanda'da polis, koronavirüsle mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı 23 Ocak'tan bu yana yapılan protestolara sert şekilde müdahale etmiş ve yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı.

Günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor

Bu arada, Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 668 yeni vakayla, 9 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Hollanda'nın Bilim Kurulu olan Salgın Yönetim Ekibi'nden virolog Marion Koopmans, ülkenin salgında üçüncü dalgayı yaşadığını ve önlemlerin gevşetilmesi için erken olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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