Son dakika haberi: Amin Maalouf yeni romanı "Empedokles'in Dostları"nı anlatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Amin Maalouf yeni romanı "Empedokles'in Dostları"nı anlatacak

10.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:02
Son dakika haberi: Amin Maalouf yeni romanı

Son dakika haberlerine göre Daha çok tarihsel romanlarıyla tanınan ve Türkiye'de geniş bir okur kitlesine sahip olan yazar Amin Maalouf, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın çevrim içi düzenlediği etkinliğe konuk olacak.

Daha çok tarihsel romanlarıyla tanınan ve Türkiye'de geniş bir okur kitlesine sahip olan yazar Amin Maalouf, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın çevrim içi düzenlediği etkinliğe konuk olacak.

Ekonomist yazar Ufuk Tarhan'ın yönetimini üstleneceği söyleşide, Maalouf'un kaleme aldığı, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan yeni romanı "Empedokles'in Dostları" ele alınacak.

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Amin Maalouf, söyleşide kitabın yazılış sürecini, bugünün sorunlarına ilişkin görüşlerini ve yeni bir dünyaya dair kişisel özlemlerini anlatacak.

Program yarın saat 18: 00'de Yapı Kredi Kültür Sanat'ın YouTube kanalından ücretsiz olacak izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Hakan Kutlu Deniz Türüç Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Amin Maalouf yeni romanı "Empedokles'in Dostları"nı anlatacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:05:41. #1.15#
title