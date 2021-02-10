Son dakika haberi: Amin Maalouf yeni romanı "Empedokles'in Dostları"nı anlatacak

Son dakika haberlerine göre Daha çok tarihsel romanlarıyla tanınan ve Türkiye'de geniş bir okur kitlesine sahip olan yazar Amin Maalouf, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın çevrim içi düzenlediği etkinliğe konuk olacak.

Daha çok tarihsel romanlarıyla tanınan ve Türkiye'de geniş bir okur kitlesine sahip olan yazar Amin Maalouf, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın çevrim içi düzenlediği etkinliğe konuk olacak.

Ekonomist yazar Ufuk Tarhan'ın yönetimini üstleneceği söyleşide, Maalouf'un kaleme aldığı, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan yeni romanı "Empedokles'in Dostları" ele alınacak.

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Amin Maalouf, söyleşide kitabın yazılış sürecini, bugünün sorunlarına ilişkin görüşlerini ve yeni bir dünyaya dair kişisel özlemlerini anlatacak.

Program yarın saat 18: 00'de Yapı Kredi Kültür Sanat'ın YouTube kanalından ücretsiz olacak izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı