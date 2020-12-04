Son dakika haberi! Amerikalılar Kovid-19 salgınına rağmen Şükran Günü seyahatinden geri kalmadı

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'de geçen hafta perşembe günü kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving) tatilinde Amerikalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını uyarılara rağmen büyük oranda seyahat etti.

NEW ABD'de geçen hafta perşembe günü kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving) tatilinde Amerikalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını uyarılara rağmen büyük oranda seyahat etti.

StreetLight veri merkezinin Associated Press'e sağladığı bilgilere göre, 2019'daki Şükran Günü'ne kıyasla Amerikalıların bu yıl Şükran Günü'nde sadece yüzde 5 daha az araç kullandığı tespit edildi.

StreetLight kurucusu Laura Schewel, kasım başında araç kullanma oranının geçen seneye kıyasa yüzde 20 daha az olmasına rağmen Şükran Günü'ndeki artışla ilgili "İnsanlar pandemi sırasında tatil için diğer günlere göre davranışlarını değiştirmeye daha az istekli." ifadelerini kullandı.

Şükran Günü haftasında Ulaştırma Güvenliği İdaresinin (TSA) de havalimanlarında 4 günde 1 milyondan fazla yolcuyu taradığı ve bunun salgının başladığı marttan bu yana en yüksek yolcu seviyesi olduğu bildirildi.

Cep telefonu verilerini görselleştiren Tectonix adlı firmaya göre de Şükran Günü öncesi, birçoğu Kovid-19 salgını dalgasının merkezi olan üniversite kampüslerinden dışarıya tatil için hızlı bir öğrenci akınını görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Şükran Günü tatilinden önce Amerikalılara Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl seyahat etmemeleri ve evde kalmaları çağrısında bulunmuştu.

Son iki gündür günlük Kovid-19 vaka sayısının 200 bin, can kaybının da 3 binin üzerinde seyrettiği ülkedeki artışa neden olarak Şükran Günü tatili seyahatleri gösteriliyor. Yetkililer, yaklaşan Noel tatili nedeniyle de halka seyahat etmemeleri ve salgın tedbirlerini elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Worldometers'a göre, vaka ve ölü sayısı bakımından dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, Kovid-19 vaka sayısı 14 milyon 571 bini, can kaybı da 283 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru