Son dakika haberi! AMERİKALI ÖĞRETMENİN ÖLDÜRÜLMESİ; SANIKLARIN İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
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Son dakika haberi! AMERİKALI ÖĞRETMENİN ÖLDÜRÜLMESİ; SANIKLARIN İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Son dakika haberlerine göre ŞİŞLİ'de 26 Ağustos 2018'de Amerikalı öğretmen Loren Irville Senseman'ı (81) öldürdükleri iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Marey El Esat (21) ve Baha Haci Hasan'ın (21) istinaf başvuruları reddedildi.

Son dakika haberi! AMERİKALI ÖĞRETMENİN ÖLDÜRÜLMESİ; SANIKLARIN İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
24.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:30
ŞİŞLİ'de 26 Ağustos 2018'de Amerikalı öğretmen Loren Irville Senseman'ı (81) öldürdükleri iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Marey El Esat (21) ve Baha Haci Hasan'ın (21) istinaf başvuruları reddedildi. 

Şişli'deki evinde ölü bulunan 81 yaşındaki Loren Irville Senseman'ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan iki sanık "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten insan öldürmeö ve "Nitelikli yağmaö suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezasına ve 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar, avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine başvurdu. 

SAVUNMALARI İNANDIRICI GEREKÇELERLE REDDEDİLDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin aldığı kararda "Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların öldürülene yönelik nitelikli öldürme ve nitelikli yağma suçlarının sübutu kabul, oluşa, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim nedeninin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre kurulan hükümlerde eleştiri nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiştir.ö denildi.

TEMYİZE GİDİLECEK

Kararda sanık avukatlarının fazla ceza tayin edildiğine ilişkin istinaf nedenlerinin, yerinde görülmemiş olduğu vurgulandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi temyiz yolunun açık olduğunu kaydederek, istinaf başvurularını esastan reddetti. 

Görüntü dökümü: --------------------ARŞİV

-Senseman'ın fotoğrafı 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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