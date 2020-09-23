Son dakika haber: Amerikalı Gazetecinin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haber: Amerikalı Gazetecinin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

23.09.2020 21:26 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:58

Son dakika haberleri: Amerikalı Gazetecinin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Aracında ölü bulunan Amerikalı Gazeteciyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Amerikalı gazetecinin Samsun'daki otelden tekerlekli sandalyeyle çıktığı görülüyor Beyoğlu'nda aracında ölü bulunan 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci...

Amerikalı Gazetecinin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Aracında ölü bulunan Amerikalı Gazeteciyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Amerikalı gazetecinin Samsun'daki otelden tekerlekli sandalyeyle çıktığı görülüyor

İSTANBUL - Beyoğlu'nda aracında ölü bulunan 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'ın, Samsun'daki otelden çıkış anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Amerikalı Gazetecinin Samsundaki otelden tekerlekli sandalyeyle çıktığı görülüyor.

Samsun'da 9 gün kaldıkları otelden hareket eden Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte İstanbul'a gelmişti. Kalacakları otelin önüne geldiklerinde Rossie İndira Vltchek, uyuyan 57 yaşındaki eşini uyandırmak istemiş ve gazetecinin uyanmaması üzerine otel ekiplerinden ve sağlıkçılardan yardım istemişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Amerikalı Gazetecinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Amerikalı gazetecinin Samsun'daki otelden çıktığı anlara ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde, Andre Vltchek'ın tekerlekli sandalyeyle otelden çıktığı ve araca bindiği görülüyor.

Son dakika haber: Amerikalı Gazetecinin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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