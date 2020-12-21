Son dakika haberi! AmCham'dan Gilead Türkiye'ye yatırım ödülü

Gilead, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT), tarafından düzenlenen "IAmChamPion Awards" ödüllerinde "Yatırım" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gilead açıklamasına göre, IAmChamPion Awards'ta, "Yatırım" kategorisinde ödüle layık görülen Gilead Türkiye ödülü 18 Aralık'ta gerçekleştirilen online törende aldı. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu tarafından Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin'e verildi.

"IAmChamPion Awards" ödül programı, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında kurulan AmCham Turkey/ABFT tarafından, Türkiye ile ABD arasında ikili ekonomik kalkınmayı sürdüren şirketleri kutlamak ve teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Bu yılki ödül programı 12 ayrı kategoriyi ve onur ödülünü kapsadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, ödül töreninde yaptığı konuşmada yatırım kategorisinde ödüle layık görülmenin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Girgin "İlaçta yerli üretimin Türkiye için stratejik önem taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle yerli üretim yatırımımız için 3 yıldan daha uzun zamandır tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen yatırım sürecinin yavaşlamaması için ellerindeki tüm imkanları kullandıklarını vurgulayan Girgin, "Teknik işlemler için sanal gerçeklik gözlüklerinden dahi yararlandık ve üretim ortağımız Pharmactive İlaç ile süreci ilerlettik. Netice olarak, yenilikçi ve patent süresi devam eden hepatit ilacımızı Türkiye'de üretmeye başladık. Ürünün yerli üretim ruhsat süreci tamamlanınca, Türkiye'de üretilmiş hepatit ilacımız vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

"HIV ilacımızı da 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de üretmeye başlayacağız"

Girgin, Gilead'ın en son keşfettiği ve patent süresi devam eden HIV ilacının yerli üretimi için de gerekli olan teknoloji transferini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "HIV ilacımızı da 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de üretmeye başlayacağız. Yerli üretim yatırımı kapsamında Türkiye'ye önemli bir kaynak aktarımı gerçekleştirildi. Ancak daha önemlisi bu yatırım ile dünyada HIV ve Hepatit alanında yenilikçi ve patent korumalı ürünlerimizin üretim teknolojileri ve know-how'ları da Türkiye'ye aktarıldı. Bu yatırım ile Türkiye'nin ilaç alanında potansiyel ihracat merkezi olması, küresel tedarik zincirlerine dahil olması ve daha sonra geliştirilecek yeni tedavilerin yerel üretilmesi fırsatının da temelleri atılmış oldu." açıklamasını yaptı.

Bu yatırımın Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte daha da büyük bir anlam kazandığını söyleyen Girgin, söz konusu girişimin ABD-Türkiye arasındaki güven ortamı ve uzun yıllara dayanan ikili ilişkilere de olumlu katkı yapacağına inandığını belirtti.

Girgin, dünyanın en inovatif ilaç şirketlerinden birisi olarak, çığır açan tedavilerle hastaların hayatlarını değiştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"HIV alanında geliştirdiğimiz tedaviler ile AIDS'in ölümcül ve çaresiz bir hastalık olmaktan çıkıp, kronik bir hastalığa dönüştürülmesine önemli katkılar yaptık. Hepatit alanında ilk tedavileri geliştirdik, sonrasında hastaların daha sağlıklı ve daha uzun bir hayat sürmelerine katkı sağladık. Bugün geldiğimiz noktada, HIV ve hepatit hastalarının hayatlarını değiştiren tedavilerimizi ülkemizde üretecek olmanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk