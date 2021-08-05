Son dakika haberi... Amcasının oğlunu tabancayla öldürüp, intihar etti
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Son dakika haberi... Amcasının oğlunu tabancayla öldürüp, intihar etti

Son dakika haberi... Amcasının oğlunu tabancayla öldürüp, intihar etti
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı amcasının oğlu İlhan Aksoy'u (38) tabancayla öldüren Çağlayan Aksoy (38), başına ateş ederek yaşamına son verdi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı amcasının oğlu İlhan Aksoy'u (38) tabancayla öldüren Çağlayan Aksoy (38), başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Akalan Mahallesi'nde yaşandı. Birlikte alkol alan Çağlayan Aksoy ile amcasının oğlu İlhan Aksoy arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlayan Aksoy, belinden çıkardığı tabancayla İlhan Aksoy'u göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İlhan Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan jandarma, kısa bir süre sonra Çağlayan Aksoy'un Mevlütler Mahallesi'nde cansız bedenine ulaştı. Aksoy'un amcasının oğlunu öldürdükten sonra, başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. İlhan ve Çağlayan Aksoy'un cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi... Amcasının oğlunu tabancayla öldürüp, intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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