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Son dakika haberi | Ambulansla doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Ambulansla doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptıANTALYA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle, hamile işini doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansı takip eden gence otomobil çarptı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Ambulansla doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

ANTALYA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle, hamile işini doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansı takip eden gence otomobil çarptı.Kazada motosiklet sürücüsü baba adayı ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Milli Egemenlik Bulvarı D400 Karayolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesinde bulunan evlerinde doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulansı arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, 07 UV 067 plakalı motosikletiyle eşini taşıyan ambulansın peşine takıldı. Hastane kavşağında yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir'e, Gazipaşa-Alanya istikametinde ilerleyen, Mahmut Karasu yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 45 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Nusret Özdemir kazada ağır yaralandı. Eşini taşıyan ambulansta bulunan sağlık görevlileri kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta bulunan hamile eş, kocasını kanlar içinde yerde görünce şok geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan başka ambulansla önce Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edilen Nusret Özdemir, daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Özdemir, burada ameliyata alındı.

Nusret Özdemir'in ambulansın arkasından motosikletiyle takip ettiği görüntü, güvenlik kameralarına yansıdı. Özdemir'in ambulansın arkasından hızla ilerlediği görüntülere yansıdı.

Özdemir'in ameliyathanede hayatta kalma savaşı verdiği sıralarda doğuma giren eşi Selma Özdemir ise bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Ambulansla doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Son dakika haberi | Ambulansla doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Son dakika haberi | Ambulansla doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mervan Taş - Son Dakika Haberleri

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