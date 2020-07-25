Son dakika haberi! Ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı
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Son dakika haberi! Ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı

Gelen son dakika haberlerine göre TEM'de bir kamyonun başka bir kamyona çarptığı kazada iki kişi yaralandı.

Son dakika haberi! Ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı
25.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:25

TEM'de bir kamyonun başka bir kamyona çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza yerine ulaşmaya çalışan ambulans, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu Hadımköy Çatalca istikametinde meydana gelen kazada bir kamyon başka bir kamyona arkadan çarptı. Kamyonların çarpışması sonucu otoyol üzeri adeta savaş alanına dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ EMNİYET ŞERİDİNDEN OLAY YERİNE GELEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine doğru harekete geçen sağlık ekipleri, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle zor anlar yaşadı. Sıkışık trafikte güçlükle ilerlemeye çalışan ambulans, olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Erdal Can İçelli - Furkan Tan/İHA)

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Kaynak: İHA

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