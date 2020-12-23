Son dakika haberi: Ambulans ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Son dakika haberi: Ambulans ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

23.12.2020 00:10 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:15

Son dakika 3. sayfa haberi: Ambulans ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı İçinde hasta bulunan ambulansla motosiklet kafa kafaya çarpıştı Bursa'da içinde yaralı bulunan ambulans ile paket servis yapan motosiklet çarpıştı.

Ambulans ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İçinde hasta bulunan ambulansla motosiklet kafa kafaya çarpıştı

BURSA - Bursa'da içinde yaralı bulunan ambulans ile paket servis yapan motosiklet çarpıştı. Ambulans ve motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sağlık görevlilerinin kaza sonrası soğukkanlılığı dikkat çekti.

Olay merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler mahallesi Eğitim cadde üzerinde saat 21: 30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A.idaresindeki 16 RJ 696 plakalı ambulans, içerisinde ki hastayı nakil etmek üzere 2 sağlık görevlisiyle yola çıktı. Eğitim caddesi üzerinde manevra yapmak isteyen ambulansa paket servis yapan Muhammed Ö. idaresindeki 39 LM 892 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulanstaki iki sağlık görevlisi yaptı. Sağlık görevlilerinin kaza sonrası soğukkanlı davranıp yaralılara müdahale etmeleri dikkat çekerken, motosiklet sürücüsünün kaskının takılı olması can kaybının önüne geçti. Ambulans şoförü Ali A. ise çarpmanın etkisiyle kafasını cama çarptı. Olay yerine çağırılan diğer ambulanslar kazaya karışan araçtaki hastayı, ambulans şoförü Ali A. ve motosiklet sürücüsü Muhammed Ö.'yü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika haberi: Ambulans ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi: Ambulans ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi: Ambulans ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi: Ambulans ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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