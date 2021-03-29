Son dakika haberi: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre KAZA KAMERADAÇorum'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı, 3'ü sağlık görevlisi 7 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA KAMERADA
Çorum'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı, 3'ü sağlık görevlisi 7 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; siren lambaları yanan seyir halindeki ambulansın çarptığı otomobilin savrulup, kaldırıma çıktığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR