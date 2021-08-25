Son dakika haberi: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde gece saatlerinde ilçeye bağlı Bayramlı köyü yol ayrımında ambulans ile otomobil çarpıştı. Daday Devlet Hastanesine ait ambulansla Ali Küçükbulut'un kullandığı aracın karıştığı kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Son dakika haberi: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Arda Güler Mert Günok Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 14:18:56. #1.15#

title