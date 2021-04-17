Son dakika haberi: Ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Son dakika haberi: Ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberi: Ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre SAMSUN (İHA) – Samsun'da ambulansla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da ambulansla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde saat 12.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112'ye ait 55 ANY 47 plakalı ambulans ile Emrah Türk idaresindeki 55 ADZ 354 plakalı motosiklet Göğüs Hastanesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Sürücü gelen başka bir ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Türk'ün kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Son dakika haberi: Ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika haberi: Ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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